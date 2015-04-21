У Харкові активісти символічно перейменували площу Руднєва на майдан Небесної сотні (відео)

Таким чином, за словами активістів, вони започатковують у Харкові процес декомунізації назв міст і вулиць, згідно з ухваленим раніше цього місяця законом.

Наклейками з назвою «Майдан Небесної сотні» учасники акції заклеїли таблички на будинках на площі Руднєва. На постаменті, де раніше стояв пам’ятник російському більшовику Миколі Руднєву, встановили хрест із надписом «Боже, храни Україну», а над ним - державний прапор.

«Хрест – це символ духовного захисту міста. Зараз триває війна, ми ставимо хрести заради захисту Харкова як частини України. Стоятимуть тимчасово. Потім, коли настане час, коли буде легше, ми будемо ухвалювати рішення, що ставити», – зазначив активіст «Громадської варти» Валентин Бистриченко.

Читайте такожЦентральну площу Запоріжжя перейменували на Майдан Героїв

У міській раді Харкова зазначили, що ставляться до цієї акції, як до символічної, і нагадали, що дії активістів не мають юридичної ваги. У мерії наголосили, що всі перейменування вулиць і площ Харкова мають відбуватися згідно з визначеною процедурою за участі топонімічної комісії міської ради.

Громадські активісти натомість кажуть, що поки що пропозиції патріотичних організацій Харкова щодо перейменування вулиць та встановлення нових памʼятників мерія залишає без розгляду.

Валентин Бистриченко розповів, що серед найближчих планів патріотичної громадськості Харкова – перейменування проспекту Леніна на проспект Соборності. Бистриченко також зазначив, що у середу у Харків приїжджає радник президента України Михайло Саакашвілі, і до нього активісти звертатимуться із проханням посприяти у перейменуванні низки харківських вулиць на честь грузинів, які загинули під час участі у бойових діях на сході України.

Памʼятник Руднєву у Харкові невідомі знесли уночі 11 квітня.

Прах Руднєва перепоховали на площі у Харкові у 1919 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що у місті на Черкащині площу Леніна перейменували на площу Надії Савченко.