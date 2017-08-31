Відома американська співачка одягла сукню від українського дизайнера (фото)

Співачка Фергі приміряла сукню українського бренду elenareva у зйомці для вересневого номера бразильського Vogue.

Стилісти вибрали для солістки The Black Eyed Peas сукню з осінньо-зимової колекції марки, присвяченій протиставленню жіночого і чоловічого.

Читайте такожМодний скандал: українського дизайнера в Італії видали за представника РФ (відео)

У наряді Фергі ця дуальність проявляється в поєднанні практичного грубого деніму і ультражіночного крою. Також при ретельному розгляді сукні-бюстьє видно три типи: маскулінні деталі з класичних чоловічих блейзерів.

Це не перший випадок, коли західні знаменитості вибирають вбрання Олени Реви. В одязі її авторства раніше були помічені актриса Мішель Пфайфер і співачка Тейлор Свіфт.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше принцеса Данії Марі вийшла у світ в українській вишиванці.