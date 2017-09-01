Прокуратура відреагувала на інформацію про блокування храму УПЦ КП в Сімферополі

Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє інформацію про блокування російськими силовиками храму УПЦ КП в окупованому Сімферополі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці кримської прокуратури у Facebook.

«31 серпня 2017 року, за інформацією у ЗМІ, представники незаконно створених органів окупаційної влади Криму увірвались до храму Української православної церкви Київського патріархату у місті Сімферополь, заблокували будівлю та пошкодили наявне у ній майно. Прокуратурою Автономної Республіки Крим вже здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактами незаконного привласнення приміщень Української православної церкви Київського патріархату на території півострова та перешкоджання здійсненню релігійних обрядів її парафіянами», – повідомили в прокуратурі.

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Зазначається, що такі дії окупаційної влади ні в якому разі не залишаться без відповідного реагування прокуратури Автономної Республіки Крим.

«Факти перевіряються, буде надана належна правова оцінка діям усіх осіб, причетних до переслідування Української православної церкви Київського патріархату та грубого порушення прав людей на свободу віросповідання в Криму», – додали у відомстві.

За інформацією ЗМІ, 31 серпня, вранці російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП у Сімферополі. Згодом з’явилася інформація, що російські судові пристави вивезли церковне начиння з храму.