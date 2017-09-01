Україна не видасть Росії грузинського добровольця Гію Церцвадзе - адвокат

Генеральна прокуратура України ухвалила рішення про відмову у видачі Росії грузинського добровольця Гії Церцвадзе. Про це на прес-конференції повідомила адвокат Ксенія Проконова.

Читайте такожЛуценко повідомив про звільнення грузинського добровольця Церцвадзе з СІЗО"Буквально на цьому тижні ми отримали рішення про відмову (видачі- УНІАН). Генпрокуратура вивчила всі дані і прийняла рішення про відмову видвачі Росії Гії Церцвадзе", - повідомила вона.

Адвокат заявила, що це рішення важливе не лише для її клієнта, але й в цілому для інших шукачів політичного притулку, яких переслідує влада Росії, оскільки цим рішенням було створено прецедент: "ми не видали державі, з якою в нас іде війна, особу, яка воювала на боці України".

Також вона додала, що на цьому юридичний бік справи закінчено, і Церцвадзе може вільно пересуватися і необмежений термін знаходитися в Україні. Єдині обмеження - не їздити у країни, які безперешкодно видають Росії іноземців за її запитом.

Проконова розповіла, що наступним кроком буде подання Церцвадзе на українське громадянство. За її словами ця процедура займе до року часу: "в найближчих планах у нас подання на громадянство. Я думаю, що це займе до року"

Сам Церцвадзе заявив, що і надалі планує воювати за Україну: "я продовжуватиму робити те, для чого я сюди і приїхав - захищати територіальну цілісність і незалежність України".

Як повідомлялося, Церцвадзе затримали 15 січня українські прикордонники в аеропорту «Київ», оскільки його прізвище є в базі даних Інтерполу за поданням РФ про те, що нібито Церцвадзе в 2003 році в Сочі скоїв вбивство.

Солом'янський райсуд Києва заарештував грузинського добровольця Церцвадзе на 40 діб.

При цьому захист Церцвадзе заявляє, що звинувачення російської сторони в нібито вбивстві сфабриковані і мають політичний характер.

Разом з тим 26 січня Церцвадзе випустили з Лук'янівського СІЗО.

Зокрема, в ГПУ повідомили, що за їх дорученням прокуратура Києва скасувала тимчасовий арешт громадянина Грузії Церцвадзе.

"За інформацією грузинської сторони встановлено, що зазначена особа була безпосередньо задіяна у справах, важливих для безпеки і територіальної цілісності Грузії, і її екстрадиція до Російської Федерації може негативно позначитися на державних інтересах Грузії", - наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.

Крім того, повідомили в ГПУ, підтверджено участь Церцвадзе упродовж 2014-2015 рр. у бойових діях на боці ЗСУ при проведенні антитерористичної операції на сході України.