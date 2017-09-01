"Війна вплинула на мене": Олександр Пономарьов вийшов з творчої кризи з новою піснею "Полонений" (відео)

Український естрадний співак Олександр Пономарьов презентував у мережі тизери емоційного кліпу на нову пісню "Полонений", яку, за словами артиста, вперше за роки війни йому допоміг написати Бог.

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Презентація відеороботи за участю 70-річної української моделі Галини Герасимової, а також екс-солістки групи Nikita Анастасії Кумейко відбудеться в мережі вже 11 вересня.

"Я дуже довго не писав, це пов'язано з ситуацією, яка відбувається в країні. Війна вплинула на мене дуже сильно, не було бажання ні писати, ні співати. Зараз вперше за довгий час Бог дав мені першу пісню, яка мені здається дуже потужною. Вона близька мені", - зазначив співак в бесіді з "Обозревателем".