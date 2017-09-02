Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі про передачу зброї "тітушкам" під час Майдану - Горбатюк

Солом'янський районний суд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконну передачу зброї "тітушкам" для розстрілів учасників акції протесту на Майдані Незалежності у лютому 2014 році.

Про це керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На сьогоднішній день є приклад, знову ж, не успіху, а того, як у нас розглядаються провадження. Я хотів би зазначити, це епізод видачі "тітушкам" понад 400 автоматів, 90 тисяч набоїв в ніч на 20 лютого, певно, з наміром їх застосування. Півтора року обвинувальний акт перебував на розгляді в суді. За цей час, півтора року, тільки відбувалися підготовчі засідання, за цей час суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних "тітушок", і за півтора року прийшов до висновку і повернув обвинувальний акт прокурору", - заявив Горбатюк.

Водночас, на його переконання, підстав для повернення обвинувального акту не було. Також Горбатюк уточнив, що цю справу передавали з одного суду до іншого.

"Спочатку було в Святошинському, потім було в Солом'янському, і саме звідти було повернуто обвинувальний акт", - сказав Горбатюк.

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"Причина, знову ж таки, те, що у підозрі зазначаються не тільки дані про підозрюваних... А зазначається, що це дії не просто за їхнім бажанням, а це дії з відома керівництва МВС і керівництва країни, тобто, за матеріалами слідства такі дані встановлені. І суддя просто формально каже: ні, раз ми судимо ось цих, значить про інших, про організаторів, ви не повинні згадувати", - додав Горбатюк.

На його переконання, таке твердження суду є нонсенсом, тому що "підозрюваний має знати, що ми йому інкримінуємо, тобто чиї накази він виконував".

Як повідомляв УНІАН, у видачі зброї "тітушкам" час Революції гідності обвинувачують трьох колишніх працівників міліції Віталія Степанчука, Романа Калетина, Романа Діхтяря, а також на той час цивільного – Ростислава Заворотного.

Заворотного підозрюють у незаконному одержанні 408 автоматів Калашникова і 90 тис. патронів.