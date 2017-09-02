Марина Порошенко відкрила новостворену медіатеку у Житомирській інклюзивній школі № 28 імені Виговського

Перша леді України Марина Порошенко відкрила новостворену медіатеку у Житомирській інклюзивній школі № 28 імені Івана Виговського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Відкриття відбулось сьогодні, 2 вересня, в рамках робочиго візиту дружини президента Марини Порошенко разом із віце-прем’єр-міністром – Міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадієм Зубком до Житомирської області.

За словами Марини Порошенко, в цілому з нового навчального року в інклюзивних школах-учасниках пілотного проекту Благодійного Фонду Порошенка розпочали свою роботу 68 медіатек.

«У Житомирській області вже функціонує 6 медіатек, і до кінця навчального року ми матимемо зовсім іншу цифру. Адже сучасні бібліотеки –це не лише джерело знань, а й інтерактивний простір для реалізації освітніх можливостей кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості», – підкреслила Марина Порошенко.

Саме у цій школі у травні цього року Марина Порошенко разом з дирекцією школи запланували переобладнати застарілу біліотеку у нову медіатеку. І впродовж 3 місяців у школі активно проводились роботи щодо реалізації сучасної бібліотеки.

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Марина Порошенко наголосила на тому, що з 1 вересня розпочинається впровадження нового проекту у школі – ресурсні кімнати.

«І медіатека, і ресурсна кімната привабливі за бюджетом: якщо медіатека в середньому коштує 375 тис. грн, то ресурсна кімната – 430 тис. грн. Це реальні гроші, які можуть витратити місцеві бюджети, і можна підключити соціально активний бізнес. Тому що це ми робимо для свої дітей, які використовують ці можливості для отримання кращих знань»,- сказала вона.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України зауважив, що інклюзія в останній рік набула лідерства серед державних програм.

«Уряд спростив умови для того, щоб в школах з’являлись медіатеки та ресурсні кімнати. І це все робиться для того, щоб максимальна кількість дітей з особливими потребами долучилась навчального процесу у звичайній школі. Вже 9% шкіл України включились до інклюзивної освіти, але кількість дітей з особливими потребами у школах порівняно з минулим роком збільшилась на 56%. І Житомирська область є серед лідерів у цій сфері», – зазначив Геннадій Зубко.

Участь у відкритті першої Медіатеки взяли голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, заступник голови ОДА Ярослав Лагута, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Марина Порошенко також ознайомилася з ходом робіт з облаштування медіатеки в Хорошівській гімназії та в Житомирській гуманітарній гімназії № 23 ім. М. Очерета.

У ході візиту Марина Порошенко також візьме участь у гала-концерті музично-освітнього табору "Music Camp International", який цього року проходить у Житомирі.