Кириленко про знищення графіті часів Майдану в Києві: за це загрожує кримінальна відповідальність
За словами Кириленка, цей акт вандалізму в меморіальній зоні мають розслідувати МВС і ГПУ.
За знищення графіті, зроблених під час Євромайдану в центрі Києва, загрожує кримінальна відповідальність, оскільки вони були частиною експозиції Музею Революції Гідності. Про це заявив екс-міністр культури, а зараз віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко.
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"Знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану. За знищення експонатів музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність", – написав Кириленко у Twitter.
"Про етику справи і не кажу: весь центр Києва – охоронювана меморіальна зона Революції Гідності. Акт вандалізму має розслідуватися МВС і ГПУ", – додав він.
Знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану. За знищення експонатів Музейного Фонду передбачено кримінальну відповідальність 1/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 3, 2017
Про етику справи і не кажу:весь центр Києва охоронювана меморіальна зона Революції Гідності. Акт вандалізму має розслідуватися МВС і ГПУ 2/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 3, 2017
Про зникнення графіті на фасаді будинку, де розташований магазин, незадовго до цього повідомила журналістка Тетяна Висоцька. «Товстосуми-власники магазину «Емпоріум» на початку вулиці Грушевського тихенько знищили революційні патріотичні графіті, які протрималися на стінах будинку майже 3,5 роки», - написала вона Facebook.
Графіті із зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка були нанесені під час Революції гідності.