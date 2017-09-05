Пес Джорджа Майкла досі чекає свого господаря біля його меморіалу в Лондоні (відео)

Фото 11-річного собаки, який сумно розглядає фотографії співака біля його лондонського меморіалу, з'явилися в британській пресі.

Джордж Майкл взяв Еббі на виховання, ще коли вона була маленьким цуценям, з тих пір вони були нерозлучні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Джордж Майкл раптово помер на 54-му році життя у себе вдома в графстві Оксфордшир в Англії 25 грудня. На наступний день після звістки про смерть співака його менеджер заявив, що причиною смерті став серцевий напад. Незабаром у британській поліції повідомили, що не змогли за кілька днів визначити причини смерті музиканта, проте підкреслили, що вона все одно розглядається такою, якою не викликає підозр.

На початку березня старший коронер графства Оксфордшир підтвердив, що співак помер від природних причин.

Справжнє ім'я Джорджа Майкла - Йоргос Кіріакос Панайоту, він народився в 1963 році в Лондоні.

Його батько приїхав у Британію з Кіпру в 1950-ті роки і містив невеликий грецький ресторан. У 1980-х роках Джордж Майкл разом з Ендрю Ріджлі виступав у складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру і випустив шість альбомів. За свою кар'єру він отримав безліч музичних премій, у тому числі три "Греммі" і п'ять премій MTV.

Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році. В останні роки співак не раз ставав героєм скандальних історій через проблеми з наркотиками і навіть отримав невеликий тюремний термін, після того як розбив свою машину, перебуваючи під впливом наркотиків.