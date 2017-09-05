Перегони, дівчата і дорогі аксесуари: як живуть і відпочивають діти українських політиків (відео)

Дороге життя дітей політиків видно з їхніх сторінок у соціальних мережах. Тачки, дорогий одяг, елітні ресторани та готелі - стандартний набір українського мажора.

Читайте такожВолонтер: миколаївський мажор, якого не наважилася затримати поліція, займається контрабандою в КримЯкщо чиновники з появою електронних декларацій стали обережнішими, то їхні діти на власних інтернет-сторінках відверто понтуються батьківськими мільйонами, йдеться у сюжеті "Грошей".

Перегони, оголені дівчата та дорогі тачки. Такими фото в Instagram хизується Дмитро Каратуманов – син депутата Харківської облради та екс-нардепа Олега Каратуманова. Хлопець обожнює виставляти на показ свою машину. Вона є одною із найдорожчих моделей Mercedes. Такий тюнінгований джип коштує майже 6 млн грн. 260 км\год – саме з такою швидкістю хлопець ганяє навколо міста. В Куршавелі сімейство ласує устрицями, а на острові Занзібар купається в індійському океані.

Своєю чергою, донька заступниці мера Дніпра Світлани Епіфанцевої – Анна Епіфанцева – хизується своїми дорогими аксесуарами. Зокрема, у дівчини є й новинка від Chanel – за цю сумочку потрібно віддати 80 тис. грн, а за класичну модель – 140 тис. грн. І таких у Анни кілька.

Син екс-депутата Верховної Ради Лева Мірімського – Роман Мірімський. Його впливовий батько помер кілька місяців тому, але життя мажора це анітрохи не змінило. Хлопець їздить на Bentley. Ціна схожого вживаного авто – близько 5 млн грн. За кермо Роман сідає навіть п'яним. Мірімські родом із Криму. На окупованому півострові парубок любить відпочивати із шиком.