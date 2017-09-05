Джамала заінтригувала уривком нового кліпу на пісню "Сумую" (відео)

Українська співачка Джамала 7 вересня 2017 року порадує своїх шанувальників новою піснею і кліпом під назвою "Сумую".

Співачка 4 серпня опублікувала фотоанонс до пісні, де вона сидить в автобусі, відвівши погляд убік.

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А вже сьогодні Джамала опублікувала коротке промо-відео нового кліпу, де зйомки відбуваються ніби на березі сонячного лиману. Співачка також зазначила, що презентацію нового синглу і кліпу слід очікувати 7 вересня 2017 року.