Джамала заінтригувала уривком нового кліпу на пісню "Сумую" (відео)
14:29, 05 вересня 2017Суспільство
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Співачка також зазначила, що презентацію нового синглу і кліпу слід очікувати 7 вересня 2017 року.
.Джамала / УНІАН
Українська співачка Джамала 7 вересня 2017 року порадує своїх шанувальників новою піснею і кліпом під назвою "Сумую".
Співачка 4 серпня опублікувала фотоанонс до пісні, де вона сидить в автобусі, відвівши погляд убік.
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А вже сьогодні Джамала опублікувала коротке промо-відео нового кліпу, де зйомки відбуваються ніби на березі сонячного лиману. Співачка також зазначила, що презентацію нового синглу і кліпу слід очікувати 7 вересня 2017 року.
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