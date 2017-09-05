"Розвинена не за роками": Лобода розповіла про успіхи шестирічної доньки

У цьому році День знань не обійшов стороною і сім'ю відомої співачки Світлани Лободи. 1 вересня її шестирічна дочка Єва вперше пішла в школу.

Співачка виділила день в щільному гастрольному графіку, щоб розділити з дочкою радісну подію і розповіла, як дівчинка ставиться до важливого етапу в житті, пише видання "Лиза".

«Єва до всього в житті ставиться з великою цікавістю. Їй завжди хочеться спробувати щось нове. Школа для неї — це чергова пригода».

На співбесіді при вступі у навчальний заклад, комісія зазначила, що дитина розвинений не по роках і вже знає програму до 3-го класу включно.

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А от музику Єва поки вивчає з викладачами вдома. За словами Лободи, дівчинка з великим завзяттям освоює дитячий рояль, який отримала в подарунок на день народження, сама пише пісні, грає на гітарі, барабанах, а також щодня вчить нові вірші та багато танцює.

Світлана пообіцяла, що як тільки дитина адаптується до загальноосвітньої школи, Єва відразу піде в музичну школу, як мама буде освоювати кілька музичних інструментів.