Учасниця Femen з написом "ш*юхи" на грудях ледь не зірвала "Міс Україна", охоронець впав разом з нею до зали (фото, відео)

Гола активістка Femen намагалася зірвати конкурс "Міс Україна 2017". Про це свідчить фото з соцмережі Facebook Femen.

Активістка вискочила на сцену оголена і в масці ведмедя і написом на грудях "Sluts" (Повії, - пер.).

Як розповіла виданню "Страна" лідер Femen Ганна Гуцол, активістку намагався зняти зі сцени охоронець, однак разом з дівчиною впав з подіуму в глядацький зал.

"Охоронець її виніс на вулицю. Поліцію вони не викликали, щоб уникнути скандалу", - додала Ганна Гуцол.

"Таким чином, Femen вказала на справжню природу події, метою якого є демонстрація свіжого м'яса для парламентаріїв, міністрів, олігархів і іншого лайна. Україна - не бордель! Ті, хто думають інакше, повії!" – йдеться в заяві в блозі українського руху Femen.

В організації зазначили, що це гасло відноситься не стільки до учасниць, скільки до "організаторів борделю", тому що на їхню думку подібні конкурси є "публічним продажем дівчат, які наївно мріють про кар'єру супер-моделі".

Рух Femen International на своїй сторінці в Facebook офіційно виступив проти гасел цього протесту.

"Цей захід було організовано без консультації або угоди з Міжнародною штаб-квартирою та іншими відділеннями руху. Femen International рішуче засуджує повідомлення, яке воно передає. Нам огидна жорстока і необґрунтована образа, написана на торсі української активістки. Femen International не бачить у жінок ворогів на підставі того, що вони живуть своїм життям, і ми безмежно боремося за свободу вираження", – йдеться в заяві руху.

У Femen заявили, що солідарні з усіма жінками, особливо тими, хто працює в умовах "тиранії краси і патріархату".

"Femen засуджує і бореться з патріархальними інститутами і його представниками, а не з тими, кого вони переслідують. Повідомлення, озвучене в цьому протесті, не відображає цінності Femen і суперечить нашій 10-річній боротьбі проти патріархату і несправедливості в усьому світі", – підкреслили в прес-службі Femen.

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Інцидент не завадив вибрати головну красуню країни, нею стала 18-річна Поліна Ткач з Києва.

Поліна представить Україну на престижному міжнародному конкурсі краси "Міс Світу", який пройде в грудні в Китаї. Корону переможниці передала "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренкj.

Як проходив конкурс "Міс Україна-2017" дивіться у фоторепортажі УНІАН.