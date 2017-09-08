На сайті влади Києва опубліковано петицію про збереження жетонів у метро

На сайті влади Києва опубліковано петицію про збереження можливості користуватися жетонами для проїзду в метрополітені.

Громадська ініціатива «Залишити жетони метро» оприлюднена сьогодні.

Автор петиції зазначає, що жетони у метро використовуються 20 років.

«Вимагаю залишити цей засіб оплати як надійний та як символ реальної стабільності у столиці. Прошу підтримки у всіх, хто цінує історію свого міста та зручний транспорт», - йдеться в ініціативі.

Як повідомляв УНІАН, керівництво київського метрополітену реалізує програму автоматизації станцій, згідно з якою поступово припиняється продаж жетонів в касах метрополітену.

«Ми переорієнтовуємо пасажирів користуватися автоматикою», - прокоментувала радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

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«Ми за максимумом заберемо людський фактор від обігу грошових коштів. Тобто все, що потребує додаткової інкасації і може проводитись в автоматичному режимі, буде проводитись в автоматичному режимі. Так працює закордон», - інформувала Макогон.

Так, вже сьогодні в касах метро продається лише один жетон в руки. При цьому з серпня в рамках пілотного проекту повністю автоматизовано для оплати одну зі станцій метро - «Кловську». Після завершення «пілоту» автоматизацію поширюватимуть на інші станції метро. На так званій smart- станції припинено продаж жетонів, натомість встановлено автомат з продажу квитків метрополітену з QR-кодом.