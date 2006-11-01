Україна вже в лютому 2007 р. може стати членом СОТ, якщо...

Україна вже в лютому наступного року може стати членом Світової організації торгівлі, якщо Верховна Рада невідкладно ухвалить 20 необхідних для цього законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр економіки Володимир МАКУХА, виступаючи сьогодні на парламентських слуханнях щодо стану підготовки вступу України до СОТ.

Розповідаючи про переговорний процес щодо вступу України в СОТ, який, за його словами, триває майже 13 років, В.МАКУХА зазначив, що на сьогодні завершено двосторонні переговорами з усіма країнами-членами робочої групи СОТ, крім Киргизстану.

Міністр наголосив, що країни-члени робочої групи цілком підтримують намагання України прискорити вступ до СОТ, але при цьому вони відзначають важливість завершення законодавчої процедури в Україні.

«Члени СОТ визначили, що успішне прийняття відповідного законодавства дає підстави для проведення в грудні цього року офіційного засідання робочої групи, на якому може відбутися верифікація законів відповідно до зобов’язань, зафіксованих у протоколі звіту робочої групи. І після цього матеріали по Україні можуть бути розглянуті в лютому наступного року Генеральною радою СОТ, і Україна може бути офіційно прийнята до цієї організації», - сказав В.МАКУХА.

Він нагадав, що для вступу України в СОТ визначено необхідність прийняття ще 20 законів. В.МАКУХА нагадав, що всі ці закони знаходяться у ВР і вже розпочався процес їх розгляду. Він підкреслив, що формулювання цих законів відповідає зобов’язанням, які взяла на себе Україна в ході переговорного процесу щодо СОТ.

За його словами, внесення суттєвих змін буде розглядатись робочою групою СОТ як відмова України від прийнятих раніше зобов’язань, що призведе до відновлення завершених на сьогодні двосторонніх переговорів.

«Україна веде переговори вже майже 13 років, і сьогодні ми повинні чесно визнати, що Україна в силу різних причин не вписується в оптимальний графік завершення переговорів до кінця поточного року, насамперед - через відсутність законодавчого прогресу з низки принципових для наших партнерів позицій», - сказав В.МАКУХА. Він наголосив на необхідності швидких і послідовних скоординованих дій всіх органів влади. «Наше спільне завдання – це завершення процесу вступу до СОТ, активізація структурних реформ, кардинальне поліпшення роботи у ключових сегментах міжнародного співробітництва для досягнення європейських стандартів у всіх сферах суспільного життя та майбутнього членства України в ЄС. Сьогодні ми лише за крок до вступу до СОТ, і сьогодні є всі підстави і всі можливості для того, щоб саме теперішній склад парламенту і уряду привели Україну в СОТ», - наголосив міністр економіки.

Він також відкинув звинувачення на адресу уряду в гальмуванні процесу вступу України до СОТ. «Навпаки, саме нинішній уряд намагається зважити всі “за” і “проти”, перерахувати побічні ефекти і наслідки вступу до СОТ і сформувати системи запобігання його негативним наслідкам. Ми не можемо сліпо слідувати загальним правилам СОТ і використовувати лише визначені цією організацією можливості, бо переваги членства в цій організації можуть обернутись зворотньою стороною і відкинути нашу країну на периферію світового розвитку і перетворити нашу країну на обслуговуючу», - сказав міністр економіки, додавши, що саме тому уряд намагається розробити схему посилення функцій державних органів влади, які повинні стати основними центрами захисту української економіки і недобросовісної конкуренції з боку інших країн, а також стати інструментами запобігання негативних наслідків вступу до цієї організації.

Водночас В.МАКУХА зауважив, що сьогодні в Україні не рідко упереджено говорять про ризики для України через вступ до СОТ. Він підкреслив, що існує багато механізмів захисту інтересів української економіки.

В.МАКУХА наголосив, що вступ України до СОТ є надзвичайно важливим і, водночас, відповідальним кроком на шляху до сталого економічного розвитку держави і її економічного зростання.