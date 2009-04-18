У Румунії залишаються 8 громадян України з 42, які потрапили в аварію

У румунському місті Бакеу залишаються 8 громадян України з 42-х, які 16 квітня потрапили у ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією Генерального консульства України в Сучаві, 17 квітня за результатами обстеження в лікарні Бакеу 34 із 42-х українських громадян (у т.ч. неповнолітні) за сприяння української консульської установи та Чернівецької обласної державної адміністрації були відправлені на Батьківщину.

На українсько-румунському кордоні (КПП Сірет-Порубне) групу зустріли представники Чернівецької ОДА та звідти автобусом відправили до Києва.

Стан усіх пасажирів добрий. До Києва громадяни прибули сьогодні вранці, де їх зустріли рідні та близькі.

На даний час у Бакеу залишаються 8 громадян України, з них одну особу успішно прооперовано. За словами представника медичної установи, їй потрібно пройти реабілітаційний період протягом 2-3 тижнів. Решту українців, які виявили бажання пройти додаткове обстеження в місцевій лікарні, заплановано перевезти до України одразу після Великодніх свят.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Румунії, Генконсульстві України в Сучаві та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня біля Бакеу перекинувся український автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради Київської області до Македонії для участі у фольклорному фестивалі. Всього в автобусі було 42 особи. В результаті ДТП пострадала 21 особа, в тому числі 10 дітей. Ніхто не загинув.