Підвищення акцизу на пиво знищить галузь?

Різке підвищення акцизу на пиво призведе до зменшення податкових надходжень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, про це заявив член парламентського бюджетного комітету, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

За його словами, внесений у ВР законопроект про підвищення акцизів на пиво матиме негативні наслідки для галузі.

«Всебічній аналіз свідчить, що запропоноване підвищення ставки акцизного збору на пиво не призведе до бажаного збільшення надходжень до бюджету, а навпаки, відрахування до бюджетів усіх рівнів зменшаться на 500 млн. грн., зросте рівень безробіття, закриються малі та середні підприємства, держава додатково збільшить виплати з безробіття працівникам галузей на 120 млн. грн., бюджет стане донором з виплати допомоги з безробіття», - заявив Я.ДЖОДЖИК.

Він зазначив, що таке підвищення остаточно знищить пивну галузь. За його інформацією, 2008 року припинили виробництво Мелітопольський, Ізюмський, Ніжинський, Луганський, Роменський пивзаводи, підприємства “Імперія–З”, “Бел Гер”, “Нова Баварія”, Київський завод солодових екстрактів. З червня 2008 до грудня 2008 обсяг виробництва в галузі скоротився на 13,8 млн. дол. США.

За словами Я.ДЖОДЖИКА, „через різке підвищення цін на сировину та енергоносії, інфляційні процеси з червня 2008 року спостерігається стагнація пивної галузі». «Саме через це поточного року очікується надходження податків лише 2 млрд. грн. (2007 року було 2,5 млрд. грн.). Відсутність кредитних ресурсів і багатомільйонне вимивання обігових коштів від курсової різниці з виплати валютних зобов`язань за інвестиційними проектами призвели до збитковості галузі, а також до припинення реалізації нових інвестиційних проектів”, - зазначив він.

Враховуючи це, Я.ДЖОДЖИК зазначив, що цей законопроект - „демонстрація ставлення влади до виробництва та виробника, коли, усупереч публічним обіцянкам, на нього продовжують посилювати податковий тиск і доводять до закриття підприємства”.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано законопроект, який передбачає збільшення акцизних ставок на пиво з 1 липня 2009 р. більш як у 2,5 разу — з 0,31 грн. до 0,81 грн. за літр. З 1 січня 2010 р. ставку пропонують підвищити до 1,01 грн. за літр, а з 1 січня 2011 р. ставка акцизу розраховуватимуть залежно від міцності пива. На думку авторів законопроекту, підвищення акцизу на першому етапі призведе до подорожчання пляшки пива в середньому на 0,3 грн.