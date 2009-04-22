У Харкові збираються легалізувати вуличні перегони

В Харкові і області збираються найближчим часом легалізувати «Street Racing» (вуличні перегони). Про це сьогодні заявив заступник начальника управління ДАІ в Харківській області Олександр Азацький, пише proUA

За словами Азацького, ДАІ вже майже досягла домовленості про співпрацю з організаторами вуличних гонок. Найближчим часом планується визначити спеціальні місця, де проходитимуть гонки. Також передбачається, що співробітники МВС, ДАІ, МНС і лікарі забезпечуватимуть правопорядок і безпеку їх проведення. Азацький також відзначив, що в інших містах вже давно проводяться офіційні гонки на спеціально відведеній території.

Нагадаємо, 18 травня 2008 року на закритій ділянці Коротич-Водяне (Харківська обл.) траси Харків-Сімферополь, водій автомобіля, що бере участь у вуличних гонках, не впорався з управлінням і врізався в натовп глядачів, внаслідок чого двоє людей загинули, ще 8 були травмовані. Наступного дня водій автомобіля «ВАЗ-21063» (чоловік 1984 р.н.) з’явився в міліцію, де заявив, що керувавмашиною за дорученням і перебував у нетверезому стані.