Банкіру-бютівцю Тимошенко дасть пільгові умови рекапіталізації?

Банк «Фінанси і Кредит» може бути рекапіталізований на пільгових умовах. «Зараз йде дискусія з приводу банку «Фінанси і Кредит», який також відповідає критеріям (рекапіталізації). Остаточно буде зрозуміле після додаткових переговорів з власниками банку, скільки відсотків акцій перейде державі», — про це заявила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

«Дело» нагадує, що однією з основних умов виділення державної допомоги є перехід під контроль уряду пакету акцій банку - не меншого за 75%+1 акція.

В той же час в банку «Фінанси і Кредит» кажуть, що готові поділитися тільки 50% плюс 1 акція, і пояснюють свою позицію тим, що ситуація в банку краща, ніж в інших установах, що визнані придатними до рекапіталізації. А також посилаються на те, що передача 50% + 1 акція як умова рекапіталізації банку указувалася в ранішній редакції ухвали Кабміну.

Нагадаємо, що в банку «Київ», Родовід банку та Укрпромбанку Тимошенко збирається отримати 99% акцій в обмін на рекапіталізацію. У банку «Надра» — 91,8%, Імексбанку та Укргазбанку — 75%+1 акцію.

І лише щодо банку «Фінанси і Кредит», підконтрольному депутатові від БЮТ Костянтину Жеваго, питання залишається відкритим, пише «Дело».