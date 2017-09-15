Масове отруєння в київській гімназії: 200 школярів не вийшли на навчання

Масове отруєння сталося в одній із київських гімназій. Понад 200 учнів початкової школи не прийшли сьогодні на заняття, а два десятки батьків звернулися до лікарів з приводу стану своїх дітей, повідомляє ТСН.

Напередодні учні 59-ї гімназії обідали в їдальні, і вже через кілька годин у дітей початкової школи з'явилися симптоми харчового отруєння. На ранок з 518 дітей майже половина не прийшла на заняття. "37,8 на даний момент у нас температура", - повідомляє один з батьків.

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8-річному Толі стало погано вночі: температура 39 і блювота не давали спати хлопчикові протягом всієї ночі. Вранці він не міг навіть піднятися, тому для нього довелося викликати швидку.

Нарікання на якість продуктів у шкільній їдальні були давно, кажуть батьки. В той день учні обідали борщем і рибними котлетами – на котлети і спрямовують свої підозри дорослі. Тих, хто сьогодні дійшов до гімназії, на місці обстежили лікарі і запевнили, що всі вони здорові. "Профілактично оглянули дітей, поспілкувалися з батьками. Скарг ніяких у дітей не було, діти були здорові", - каже завідувачка амбулаторії №2 Голосіївського району Ірина Мосунова.

Дітей у 59-й столичній гімназії годує комунальне підприємство "Шкільне харчування" Голосіївського району. Незважаючи на інцидент, їдальня працює в звичайному режимі. Порадившись з лікарями та чиновниками-педагогами, директор вирішила – підстав залишати дітей без їжі сьогодні немає.

Одночасно в школі працюють фахівці різних служб, які зробили всі необхідні аналізи і дезінфекцію. Результати досліджень будуть готові в понеділок. У Держспоживслужбі кажуть, що попередньою версією є отруєння дітей кишковою паличкою.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Буковині було зафіксовано масове отруєння серед гостей, які святкували хрестини. Після відвідин ресторану в селі Банилів-Підгірний Сторожинецького району до лікарів звернулися десять чоловік зі скаргами на погіршення здоров'я.