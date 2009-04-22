На Луганщині відкрили одразу два пам’ятники Леніну

В Луганській області сьогодні відкрили два пам’ятники Володимиру Леніну.

Як повідомив кореспонденту УНІАН секретар Луганського обкому Комуністичної партії України Максим ЧАЛЕНКО, відкриття пам’ятників відбулося з нагоди 139-ї річниці від дня народження В.Леніна.

У селищі Новосвітлівка Краснодонського району пам’ятник В.Леніну було зруйновано, і його відкривали після реставрації.

У селі Панченкове Свердловської міської ради монумента раніше не було, тому місцева влада запропонувала комуністам встановити пам’ятник. З січня тривав пошук підходящої скульптури, яку відреставрували і встановили.

М.ЧАЛЕНКО також повідомив, що у м. Рубіжне пам`ятник В.Леніну, який підірвали в ніч з 1 на 2 квітня, відреставрувати до дня народження вождя не встигли. Роботи буде завершено до 1 травня.

Сьогодні в усіх містах і районах Луганської області відбувалися інші урочисті заходи, присвячені 139-й річниці від дня народження В.Леніна.