На Луганщині відкрили одразу два пам’ятники Леніну
У керманича - день народження
В Луганській області сьогодні відкрили два пам’ятники Володимиру Леніну.
Як повідомив кореспонденту УНІАН секретар Луганського обкому Комуністичної партії України Максим ЧАЛЕНКО, відкриття пам’ятників відбулося з нагоди 139-ї річниці від дня народження В.Леніна.
У селищі Новосвітлівка Краснодонського району пам’ятник В.Леніну було зруйновано, і його відкривали після реставрації.
У селі Панченкове Свердловської міської ради монумента раніше не було, тому місцева влада запропонувала комуністам встановити пам’ятник. З січня тривав пошук підходящої скульптури, яку відреставрували і встановили.
М.ЧАЛЕНКО також повідомив, що у м. Рубіжне пам`ятник В.Леніну, який підірвали в ніч з 1 на 2 квітня, відреставрувати до дня народження вождя не встигли. Роботи буде завершено до 1 травня.
Сьогодні в усіх містах і районах Луганської області відбувалися інші урочисті заходи, присвячені 139-й річниці від дня народження В.Леніна.