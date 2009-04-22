Литвин радить звозити у Чорнобиль радіоактивні відходи зі всієї України

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за перетворення Чорнобильської АЕС у підприємство для переробки радіоактивних відходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідання державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

Він зазначив, що підприємство має використовуватися «як навчальний центр та як місце для переробки відпрацьованих радіоактивних відходів».

За словами голови ВР, на цьому підприємстві мають перероблятися відходи і з інших атомних електростанцій України.

«Якщо кожна атомна станція буде у себе будувати сховища або просто під небом будуть лежати відпрацьовані механізми та просто на бетонних площадках будуть зберігатися бочки, то спокою для всієї України не буде», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні завершується будівництво промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів і воно може бути завантажено на рік тими відходами, які є на ЧАЕС, а потім можна робити його роботу завантаженою за рахунок інших АЕС.

Також В.ЛИТВИН виступає за те, щоб у парламенті були прийняті зміни до бюджету в частині збільшення фінансування для робіт на ЧАЕС.

Він зазначив, що на сьогодні потреба у фінансах становить 146,7 млн. грн. Як сказав голова ВР, ця потреба в цілому не може бути задоволена, але частина коштів все ж таки має бути виділена.

В.ЛИТВИН також наголосив на необхідності, щоб зарплата працівників ЧАЕС була на рівні середньої зарплати в атомній галузі «плюс коефіцієнт за умови роботи», тобто за роботу на забрудненій території.

Сьогодні В.ЛИТВИН ознайомився з ходом виконання робіт на об’єкті «Укриття», а також зі станом будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів та промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів.

У В.ЛИТВИНА відбулася зустріч з персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС».