Ющенко нагородив орденом кримського митрополита
18:19, 22 квітня 2009Суспільство
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Текст указу на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ (Ростислава Пилиповича ШВЕЦЯ), керуючого Сімферопольською і Кримською єпархією Української православної церкви.
Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.
Митрополита нагороджено за багаторічну плідну духовно-просвітницьку діяльність, вагомий особистий внесок у збереження і зміцнення міжконфесійного миру, утвердження ідеалів духовності і милосердя.
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