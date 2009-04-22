Ющенко нагородив орденом кримського митрополита

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ (Ростислава Пилиповича ШВЕЦЯ), керуючого Сімферопольською і Кримською єпархією Української православної церкви.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Митрополита нагороджено за багаторічну плідну духовно-просвітницьку діяльність, вагомий особистий внесок у збереження і зміцнення міжконфесійного миру, утвердження ідеалів духовності і милосердя.