Затримали чоловіка, який намагався пронести гранату на «Азовсталь»

У Маріуполі Донецької області охорона металургійного комбінату «Азовсталь» затримала чоловіка, який намагався пронести на територію підприємства гранату.

Про це повідомляє інспектор прес-служби Маріупольського міськуправління внутрішніх справ Юлія ЛАФАЗАН, пише місцева газета «Ильичевец».

За її словами, затриманого чоловіка передали до рук правоохоронців, і зараз він знаходиться в Орджонікідзевському райвідділі міліції, де з`ясовуються всі обставини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, факт задокументували. Затриманим є 42-річний чоловік без певного місця проживання, у нього справді вилучено гранату, зазначила Ю.ЛАФАЗАН. Вона пояснила, що гранату відправили на експертизу, котра повинна має визначити її вибухонебезпечність.

За словами Ю.ЛАФАЗАН, за фактом незаконного поводження з боєприпасами вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України, що передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.