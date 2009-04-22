МВФ змінив прогноз інфляції і ВВП для України

Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 р. – з 6% до 8%, і поліпшив прогноз щодо інфляції – з 17% до 16,8%.

Про це сказано у звіті МВФ, обнародуваному на офіційному сайті організації.

Згідно з даними звіту, водночас, прогноз з ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз з інфляції – до 10%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Зростання реального ВВП України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становить 2,1%, при цьому зростання ВВП в 2007 році, порівняно з 2006 роком, становить 7,6%.