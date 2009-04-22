Національна спілка журналістів святкує ювілей

У 20-х числах квітня Національна спілка журналістів України відзначає свій півстолітній ювілей, передає Телекритика.

Спілка журналістів УРСР була створена 1959 року. У 1998 році постановою Кабінету Міністрів України їй було надано статус Національної. Нині спілка нараховує понад 16500 членів та має регіональні організації в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим.

Щорічно 6 червня – у день прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів – відзначається День журналіста, встановлений Указом Президента України 1994 року.

Серед партнерів НСЖУ – ООН, ЮНЕСКО, Репортери без кордонів, Європейський Союз, Рада Європи, ОБРЄ, ПАРЄ, Британська Рада. НСЖУ та Всекитайська асоціація журналістів обмінюються делегаціями на постійній основі.

1998 року НСЖУ провела разом з Радою Європи, МФЖ та ЮНЕСКО міжнародний семінар у Києві «Законодавство у галузі ЗМІ та права журналістів» та тристоронню зустріч (Молдова–Придністров’я–Україна) в Одесі «Будуємо мости: ЗМІ у багатонаціональних суспільствах». Під егідою НСЖУ у 2000 році відбулися журналістські акції «Хвиля свободи» та «Похід свободи». НСЖУ виступила ініціатором парламентських слухань з питань свободи слова у січні 2001 року, бере активну участь у підготовці змін до законодавства у галузі засобів масової інформації, проводить «круглі столи» з податківцями, суддями та іншими представниками владних структур, заснувала «гарячу лінію» щодо утисків ЗМІ та прав журналістів. У вересні 2001 року НСЖУ організувала громадські слухання «Рік після зникнення Георгія Ґонґадзе: уроки для української демократії». На будинку НСЖУ встановлена пам’ятна дошка загиблим журналістам.

НСЖУ є засновником премій та творчих конкурсів: Всеукраїнської премії імені Івана Франка, «Золоте перо», «Журналіст року», «Фотожурналіст року», «Найкращий футбольний оглядач» (ім. П.Римаренка), «Найкраща районна (міськрайонна) газета», «Найкраща первинна журналістська організація», за найкращу студентську наукову роботу з проблем масової інформації (ім. А.Москаленка), за найкраще висвітлення питань педагогіки (ім. П.Ігнатенка) та інших. НСЖУ спільно з провідними вищими навчальними закладами, що готують журналістські кадри, проводить для абітурієнтів конкурс «Шанс».

НСЖУ виступає співорганізатором різноманітних акцій (Національний фестиваль політичної реклами), щорічно проводить у всеукраїнську зустріч регіональної преси "Азовське літо" (у Бердянську Запорізької обл.).

Цього року Спілка відзначає свій піввіковий ювілей робочою конференцією «Українська журналістика: пошук відповідей на виклики часу».