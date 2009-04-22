Ющенко про ринок землі, корупцію, феодалів і чотири закони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне якнайшвидше ухвалення законів для організації ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Відсутність ринку землі (сільськогосподарського призначення – УНІАН) призводить до того, що ми втрачаємо десятки тисяч сільськогосподарських угідь, які переводяться з категорії продуктивних земель в різні майданчики під будівництво», - сказав Президент.

Він вважає, що мораторій на продаж землі є корупційною політикою вчорашнього дня.

«Це корупційна політика. Це політика, на якій декілька феодалів у Верховній Раді орудують, починаючи від Київщини і закінчуючи, по суті, кожним куточком української землі, бачать гарний привід попрацювати корупційним, мафіозним, нечесним способом», - заявив Президент.

Він наголосив, що ухвалення чотирьох законів, зокрема, про земельний кадастр, про систему контролю заставної іпотеки можна здійснити «легко» впродовж одного-двох місяців.

При цьому В.ЮЩЕНКО відзначив, що якщо у когось є побоювання, що в результаті продажу сільськогосподарські землі можуть перейти в іншу категорію або перейти у власність не українським громадянам, то обмеження на такі дії необхідно прописати в цих законах.

А що стосується земель несільскогосподарського призначення, то Президент вважає, що з метою недопущення корупції необхідно передати право розпоряджатися нею від центральної влади владі у регіонах.