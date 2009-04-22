Ющенко про ринок землі, корупцію, феодалів і чотири закони
"Втрачаємо десятки тисяч угідь"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне якнайшвидше ухвалення законів для організації ринку землі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Відсутність ринку землі (сільськогосподарського призначення – УНІАН) призводить до того, що ми втрачаємо десятки тисяч сільськогосподарських угідь, які переводяться з категорії продуктивних земель в різні майданчики під будівництво», - сказав Президент.
Він вважає, що мораторій на продаж землі є корупційною політикою вчорашнього дня.
«Це корупційна політика. Це політика, на якій декілька феодалів у Верховній Раді орудують, починаючи від Київщини і закінчуючи, по суті, кожним куточком української землі, бачать гарний привід попрацювати корупційним, мафіозним, нечесним способом», - заявив Президент.
Він наголосив, що ухвалення чотирьох законів, зокрема, про земельний кадастр, про систему контролю заставної іпотеки можна здійснити «легко» впродовж одного-двох місяців.
При цьому В.ЮЩЕНКО відзначив, що якщо у когось є побоювання, що в результаті продажу сільськогосподарські землі можуть перейти в іншу категорію або перейти у власність не українським громадянам, то обмеження на такі дії необхідно прописати в цих законах.
А що стосується земель несільскогосподарського призначення, то Президент вважає, що з метою недопущення корупції необхідно передати право розпоряджатися нею від центральної влади владі у регіонах.