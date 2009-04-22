Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що освоєння русла Дунаю є українським національним інтересом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент зауважив, що відновлення господарської активності у цьому регіоні є однією з основ національної української політики.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що під час останнього візиту до Румунії він запропонував президенту цієї країни Траяну БЕСЕСКУ сформувати міждержавну комісію, яка б спільно освоювала гирло Дунаю.

Президент також зазначив, що за останні три місяці було знято всі міжнародні екологічні застереження щодо освоєння гирла Дунаю.

В.ЮЩЕНКО додав, що «жодних робіт у заповіднику (Дунайському біосферному заповіднику – УНІАН) українська сторона не проводила», і зазначив, що роботи були в акваторії Чорного моря, яка не належить до заповідних зон.