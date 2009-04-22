PricewaterhouseCoopers підтвердила високу якість міжнародних резервів НБУ

Аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers підтвердила високу якість міжнародних резервів, що їх мав Національний банк України станом на 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції в середу.

«Всі активи, які входять до складу міжнародних резервів, розміщені у контрагентів, кредитний рейтинг яких не нижчий за категорію А, мають 100-відсоткову ліквідність і повністю відповідають вимогам чинного законодавства», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також повідомив, що всі цінні папери нерезидентів у структурі резервів не є ані простроченими, ані знеціненими. Відшкодування за ними очікується в дуже короткий термін. У звіті PricewaterhouseCoopers жодних зауважень з приводу стану золотовалютних резервів Нацбанку України немає.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви НБУ станом на 1 січня 2009 року становили 31,543 млрд. дол.