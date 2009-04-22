Меджліс поскаржився на активізацію проросійських політиків
23:06, 22 квітня 2009Суспільство
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Верховний Комісар ОБСЄ перебуває в Криму
|Мустафа ДЖЕМІЛЄВ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це М.ДЖЕМІЛЄВ сказав сьогодні Верховному комісарові ОБСЄ у справах національних меншин Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ.
"Більше того, нерідко запеклими провідниками як антикримськотатарських, так і антиукраїнських тверджень виступають і посадовці кримської влади, щоправда, прикриваючись при цьому своїми суспільними посадами в різних "російських блоках" й інших організаціях", - наголосили в Меджлісі.
У прес-службі відзначили, що комісар ОБСЄ цікавився ступенем активізації різних громадських і політичних організацій Криму, проявами нетерпимості в кримському соціумі тощо.
З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.
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