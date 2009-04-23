Рейтинг надійності депозитів дозволить відновити довіру до банків

Присвоєння рейтингів надійності банківських депозитів, яке започаткувало рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг», дозволить відновити довіру до банківської системи.

Як повідомив учора на прес-конференції в УНІАН генеральний директор «Кредит-Рейтингу» Станіслав ДУБКО, шкала рейтингів надійності банківських депозитів кардинально відрізняється від шкали оцінки загального кредитного рейтингу банку. Так, надійність депозитів банку оцінюється від 1 до 5, де 5 – найвища надійність (банк надійний, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових і економічних чинників; вірогідність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу дуже низька) і 1 – низька надійність (банк має серйозні проблеми; повернення депозитних вкладів маловірогідне).

Рейтинг надійності депозитів буде присвоюватися лише за наявності у рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» достатньої кількості інформації про фінустанову. Таким чином, на сьогодні рейтинг надійності депозитів можуть одержати банки, які до цього пройшли в рейтинговому агентстві процедуру присвоєння кредитного рейтингу.

За інформацією С.ДУБКА, основними критеріями під час присвоєння рейтингу надійності депозитів є: ліквідність банку; структура, концентрація і стабільність ресурсної бази; диверсифікація і якість активів; ефективність діяльності; ступінь чутливості банку до виникнення несприятливих економічних або політичних чинників; наявність підтримки і можливість залучення ресурсів.

Як повідомив С.ДУБКО, після присвоєння рейтингу рейтингове агентство проводить моніторинг фінансового стану банку, і раз на місяць (в умовах кризи), а в деяких випадках і частіше обновляє інформацію щодо надійності депозиту.

Гендиректор «Кредит-Рейтингу» зазначив, що оприлюднення рейтингів надійності депозитів відбувається тільки після згоди фінустанови, яка одержала такий рейтинг. Так, із 75 банків, які сьогодні такий рейтинг мають, погодилися його оприлюднювати лише 18.

На думку С.ДУБКА, введення даного продукту дозволить позбавитися «тотальної недовіри» вкладників до банків.

У свою чергу, голова наглядової ради «Універсал Банку» Сергій СТРАТОНОВ зазначив, що криза дійсно зіпсувала відносини між банками і вкладниками, але при цьому в останні місяці спостерігаються позитивні зміни. Зокрема, практично припинився відплив коштів із банків і спостерігається тенденція до повернення ресурсів у банківську систему.

У той же час С.СТРАТОНОВ підкреслив, що сьогодні важливим чинником, що впливає на ухвалення рішення щодо вкладень в той чи інший банк, є поведінка банку в пікові моменти кризи, зокрема те, як фінустанова обслуговувала свої зобов`язання.

Заступник голови правління банку «Хрещатик» Ірина СКИРЧУК зазначила, що сьогодні клієнти банків знають, що таке рейтинг, і часто користуються даною інформацією під час ухвалення рішень про розміщення коштів на депозит.

Вона повідомила, що після сплесків відпливу коштів населення з банків наприкінці листопада і наприкінці січня у березні-квітні намітилися позитивні тенденції, пов`язані з поверненням коштів у банки. Крім того, за словами І.СКИРЧУК, сьогодні вкладники банків починають цікавитися депозитами на більш тривалий термін.

Також І.СКИРЧУК зазначила, що якщо раніше вкладники переводили свої депозити з гривневих у доларові, то тепер спостерігається зворотний процес, і населення «повільно, але упевнено повертається до гривні».

У свою чергу, начальник відділу розвитку роздрібних продуктів «Енергобанку» Олександр ГОЛУБЄВ зазначив, що навчені гірким досвідом вкладники тепер уважніше придивляються до банків. Якщо раніше, обираючи банк для вкладень, люди дивилися на рівень процентної ставки за депозитом, популярність бренду і розвиток регіональної мережі, то тепер їх цікавить, перш за все, надійність банку, а також якість обслуговування.