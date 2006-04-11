Спеціалісти оприлюднять справжні масштаби лиха. Міжнародна конференція “Чорнобиль + 20: нагадування на майбутнє”

23-25 квітня в Києві у Будинку вчителя відбудеться міжнародна конференція “Чорнобиль + 20: нагадування на майбутнє”, присвячена 20-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомили депутат Європейського парламенту Ребекка ХАРМС та керівник громадської організації “Екоклуб” з м. Рівне Тетяна МУРЗА.

Метою конференції є презентація нового незалежного дослідження, в якому відзначаються соціальні та екологічні наслідки аварії на ЧАЕС; проведення дебатів з основних ризиків, пов’язаних з виробництвом, використанням і накопиченням атомної енергії; обговорення можливих майбутніх перспектив енергопостачання з урахуванням існуючої політичної структури у Східній Європі та інших країнах; об’єднання разом української громадськості і організацій з усього світу, щоб ініціювати спільні кроки у напрямку сталого майбутнього енергетики.

Організатори конференції – Фонд Генріха Льоля, фракція Зелених і Європейський вільний альянс у Європарламенті, фракція “Альянс-90” – Партія зелених у Бундестазі, Інформаційна служба з ядерної енергетики (Вашингтон), Всесвітня служба інформації з енергетики (Амстердам), мережа екологічних організацій “День землі” (Вашингтон), “Екоклуб” (Рівне, Україна).

Під час конференції працюватимуть наступні секції: Чорнобиль – медичні наслідки; Атомна енергія сьогодні – думки, міфи та факти; Дорожня карта сталого майбутнього енергетики, а також дебати на тему: Енергетична політика над ядерними амбіціями – поєднання поглядів з реальністю. Також на конференції працюватимуть чисельні робочі групи.

Під час прес-конференції Р.ХАРМС піддала критиці нещодавні доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з приводу наслідків Чорнобильської катастрофи, наголосивши, що агентство використовує некоректні, “політичні” цифри у своїх звітах з тим, щоб “закрити сторінку Чорнобиля”. В цьому контексті Р.ХАРМС зазначила, що це - скандальна ситуація, коли МАГАТЕ до сьогоднішнього дня “не готова здійснити корективи” навіть згідно з вимогами людей, які працювали в рамках його досліджень. “Політично ці дані в жодному випадку не можна обґрунтовувати, тому я закликаю провести науковий дискус”, - наголосила вона.

В свою чергу Т.МУРЗА заявила, що в Україні досі немає єдиного, повного, системного звіту, який дійсно відображав би реальні наслідки Чорнобильської катастрофи. Вона також звинуватила українську владу у “закритості” в питаннях розвитку енергетики, назвавши як приклад нещодавню “поспішну презентацію” Стратегії енергетичного розвитку України, яка, за твердженням Т.МУРЗИ, не мала широкого обговорення, зокрема, серед громадських організацій. Також вона відзначила відсутність будь-яких альтернативних програм розвитку української енергетики. “У нас своя стратегія – Концепція неядерного розвитку. Ми не сприймаємо офіційний проект енергетичної стратегії як єдиний варіант, а лише як один з варіантів”, - наголосила Т.МУРЗА. За її словами, необхідність дебатів з цього приводу стала однією з причин проведення міжнародної конференції.

Організатори конференції, що відбудеться 23-25 квітня, публічно запросили науковців і представників влади взяти участь у її роботі.