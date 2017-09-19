Ламали пальці і зарахували до екстремістів: російський музикант розповів про свою боротьбу з режимом Путіна

Засновник популярної російської рок-групи 90-х "Елізіум" Дмитро Кузнєцов розповів порталу Karabas.Live, чому багатьох його співвітчизників і гастролюючих колег не хвилює анексія Криму і війна на Донбасі.

"Деякі російські групи, до речі, зовсім не ватяні, їздять виступати в Крим, пояснюючи це так: "Ми все одно не граємо в Україні, нас туди не кличуть, так що нам нема чого втрачати". Вони їдуть, і їх нічого не хвилює. А для нас це принципово. Ми з самого початку підтримували Майдан, виступали проти російської агресії на Донбасі, проти захоплення Криму", - зазначив Кузнєцов.

Називати речі своїми іменами музиканти воліють незалежно від того, про що йде мова.

"Багато груп у Росії бояться це робити. Так, щоб це робити, треба володіти перевагою і сталевими яйцями", - додав музикант.

При цьому така затята антикремлівська позиція не сходить просто так групі з рук.

Читайте такожУ Дніпрі палац культури скасував концерт російського актора Райкіна

"Я не маю права говорити, що так повинні робити всі. Мене п**дили, мені ламали пальці на руках. Це дуже неприємні речі. Вимагати від інших людей такого дискомфорту я не вправі. Ми виступаємо проти путінського режиму вже років десять, знаходимося в різного роду списках "екстремістів", - зізнався Кузнєцов.

Раніше Кузнєцов пояснив, чому, анексувавши Крим в українців, насправді Володимир Путін відібрав його і у багатьох росіян.