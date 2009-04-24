Американських військ цього літа в Криму не буде

Планом українсько-американського навчання “Сі Бриз-2009” не передбачено перебування іноземних військових підрозділів на території Криму.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це сьогодні заявив перший заступник командувача Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.

“На військових полігонах в Криму в рамках навчання “Сі Бриз-2009” будуть діяти тільки підрозділи Збройних сил України”, - додав віце-адмірал В.МАКСИМОВ.

За його словами, інформація про те, що влітку цього року в Криму будуть висаджуватися військові підрозділи США та інших країн НАТО, що в районі озера Донузлав будуються казарми для розміщення американських військових підрозділів, не мають під собою жодного підґрунтя й вводять в оману громадськість.

“Ті заяви, що зараз в районі озера Донузлав, де розташована Південна військово-морська база Військово-Морських сил Збройних сил України, будуються казарми для американських солдатів, взагалі важко прокоментувати з точки зору здорового глузду, – підкреслив перший заступник командувача ВМС України.

В.МАКСИМОВ також наголосив, що всі етапи навчання завжди проводяться виключно в межах військових полігонів на спеціально обладнаних навчальних місцях.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що навчання «Сі бриз-2009» пройдуть влітку 2009 року в територіальних водах і на військових полігонах України. Метою навчань є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних сил під час планування і проведення миротворчої (антитерористичної) операції.