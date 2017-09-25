В Україні запустили онлайн-сервіс для отримання довідки про несудимість

МВС України запустило новий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна замовити довідку про відсутність судимості в два кліка.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Послуга, яка забирала десятки годин, була "розсадником" корупції, викликала злість і обурення - трансформована в 2 клика і посмішку на обличчі", – стверджує Аваков.

За даними міністра, довідку про несудимість щорічно в Україні отримують близько 800 тисяч осіб. Вона потрібна при оформленні на роботу, подачі документів у державні інстанції, для участі в тендері, усиновлення, встановлення опіки, оформленні громадянства, поновлення втрачених документів тощо.

Аваков зазначив, що довідки про несудимість використовують у більшості країн світу.

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«Отримати готову довідку можна в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації. Сьогодні вже працює 153 СЦ по всій країні, і ця система весь час розвивається», – повідомив Аваков, підкресливши, що при запуску такої послуги надавали допомогу партнери з Державного агентства з питань електронного уряду України та програми EGAP, що фінансується Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа.

Для замовлення довідки потрібно зайти на сайт mvs.gov.ua або hsc.gov.ua обрати спосіб зареєструватися, скориставшись електронним цифровим підписом або IDBank. (1 клік).

Після цього слід заповнити електронну форму, вказавши, в якому з сервісних центрів МВС (зі списку) зручно забрати готову довідку. (Клік 2). І відправити форму.

«Все, ваша заявка обробляється і формується в автоматичному режимі! Потім ви отримуєте повідомлення на електронну пошту, що документ готовий, приїжджаєте і забираєте!», – написав Аваков.

«Оскільки довідка про відсутність судимості необхідна учасникам державних тендерів, тепер більше 200 000 учасників системи закупівель ProZorro можуть, не виходячи з будинку або офісу, замовити за допомогою електронного цифрового підпису та подати її в режимі онлайн.

Жителі сільської місцевості, зрозуміло, можуть отримати довідку про відсутність судимості в мобільному Сервісному центрі, який обслуговує їхній район», – додав міністр.