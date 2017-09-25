Кличко передав автомобілі двом дитбудинкам сімейного типу

Під час проведення 23 вересня загальноміського соціально-культурного заходу «Юнь Києва запрошує» заступник голови КМДА Олексій Резніков вручив від міської влади двом будинкам сімейного типу ключі від автівок. Цього разу автомобілі отримали родина Перегуд та родина Вовк.

Батьками-вихователями є Микола та Людмила Перегуди. Рідна сестра Людмили Олена Юсан вже десять років є мамою-вихователькою дитячого будинку сімейного типу в Дарницькому районі. Саме вона власним прикладом допомоги діткам надихнула сім’ю Перегудів створити ДБСТ. На сьогодні родина виховує 6 прийомних діток.

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Батьками-вихователями ДБСТ Вовк є Олег та Наталія. Батьки мають 2 біологічних діток. Також подружжя виховувало дівчинку Світлану, яка перебувала у них під опікою з 5 років. На даний час 26-річна Світлана проживає окремо від батьків, працює в Київській музичній школі викладачем по класу бандури.

До дитячого будинку сімейного типу влаштовано 5 дітей із багатодітної сім’ї.

Нагадаємо, сьогодні у місті Києві функціонує 24 дитячі будинки сімейного типу, де виховується 165 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 9 із них не забезпечені автотранспортом.

Як повідомляв УНІАН, сім'ям постраждалих у пожежі в одеському таборі дітей обіцяють матеріальну допомогу. Також планується виділити ще 200 тисяч гривень сім'я трьох загиблих дівчаток.