Умеров про вирок окупантів: вони хочуть змусити нас замовкнути, полюбити себе змусити вони вже не можуть

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що винесений йому вирок свідчить про спроби Кремля змусити замовкнути всіх нелояльних до окупаційної влади в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеовключення з окупованого Криму на прес-конференції в Києві.

"Це рішення ухвалювалося не в Сімферопольському районному суді, навіть не на рівні Сімферополя, а, швидше за все, на рівні Кремля", - сказав Умеров.

"Мета окупаційної влади одна - змусити нас замовкнути. Полюбити себе змусити вони вже не можуть, лояльності вони не добилися. Тепер намагатимуться, аби весь народ, або та частина, яка нелояльно ставиться, тремтіла від страху й мовчала", - сказав Умеров.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

*** 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили стосовно Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці та цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.