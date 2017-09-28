У Житомирі відкрили спортивний майданчик для стріт воркауту та штучне міні-футбольне поле (фото)

01:12, 28 вересня 2017
Суспільство
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Жителі прилеглих будинків  проявили ініціативу будівництва спортивного майданчика та футбольного поля.

zt-rada.gov.ua

У Житомирі по вулиці Вокзальній, 8 відкрили  спортивний майданчик для стріт воркауту та штучне міні-футбольне поле.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні,  з міського бюджету на цей проект було виділено майже 1,5 мільйони гривень.

Також повідомляється, що в цьому році в планах міської влади - відкрити ще два спортивних майданчики, а в наступному році планують збудувати ще 9 аналогічних полів.

«Кабінет міністрів виділив 270 мільйонів гривень на будівництво спортивних майданчиків по всій країні. Житомир подав 9 заявок на цей проект і ми сподіваємося отримати на них фінансування. Маю надію, у наступному році ми в кілька разів збільшимо кількість майданчиків, які відкриються у Житомирі», - повідомив на відкритті мер Житомира  Сергій Сухомлин.

Він нагадав, що жителі прилеглих будинків  проявили ініціативу будівництва спортивного майданчика та футбольного поля.

У вівторок у  Житомирі стартував І етап міських змагань з футзалу серед допризовної молоді на Кубок Міністра оборони України, присвячений Дню захисника України.  Всього у змаганнях беруть участь команди з 16 загальноосвітніх навчальних закладів Житомира. Змагання проходили і  на відкритому вчора майданчику.

zt-rada.gov.ua

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Теги: #Житомир спортивний майданчик