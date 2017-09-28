Сьогодні в Калинівку і сусідні села почнуть повертати евакуйованих

Сьогодні після 15:00 в Калинівку і довколишні села, які знаходяться від неї в 5-км зоні, після завершення обстеження піротехніками населених пунктів, буде організовано повернення евакуйованих людей у свої домівки. Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

"З прибуттям населення почнеться відновлення енерго - та газопостачання. Навчально-виховний процес у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня поточного року", - сказано в повідомленні.

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В ОДА наголосили, що ситуація в зоні надзвичайної ситуації нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Як повідомляв УНІАН, інформація про пожежу та вибухи на військовому складі в Калинівці внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).

Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, в день вибухів на складі боєприпасів у Калинівці на території області не було диверсійних груп і безпілотних літальних апаратів.