Житомирська міськрада утворила Агенцію розвитку міста

Сьогодні Житомирська міська рада на черговій сесії ухвалила утворити комунальну установу «Агенція розвитку міста».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, "для створення умов для сталого розвитку Житомира на двадцять шостій сесії Житомирської міської ради 32 депутати підтримали рішення про створення комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради".

Заступник директора департаменту економічного розвитку Борис Пахолюк розповів про важливість прийняття такого рішення для міста: «Зараз в Україні та Європі існує велика кількість грантових програм та проектів технічної допомоги, які готові працювати з українськими містами через неприбуткові організації. Агенція розвитку міста є інструментом залучення такої допомоги для впровадження інноваційних проектів в місті Житомирі та реалізації пріоритетних напрямків розвитку міста",- сказав він.

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Також нова агенція залучатиме для проектів розвитку Житомира позабюджетні фінансові ресурси, інвестиції та налагоджуватиме партнерські відносини з містами -побратимами та донорськими організаціями.

Окрім цього, нова установа стане центром підтримки підприємництва.