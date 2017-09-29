В Одесі хочуть створити туристичну поліцію

Підрозділ туристичної поліції в складі ГУНП планує створити в майбутньому році начальник управління генерал Дмитро Головін. Про це повідомляє "Думська".

«Ідея в тому, щоб у період з 1 травня по 15 вересня цей підрозділ працював на випередження і надання сервісних послуг, а не тільки на реакцію і розкриття. Планується оснастити поліцейських максимумом технічних засобів. Це поліцейські станції, відеоспостереження і бодікамери, точки виклику поліції «тривожна кнопка», система позиціонування патрулів і геолокація, велосипеди та скутери, електронні пристрої з інфраструктурою міста", - заявив він.

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За його словами, таким чином усунуть злочинність в курортних районах і зроблять місто ще більш привабливим для туристів.

Раніше поліція Одеси ввела огляд особистих речей та автомобілів громадян.