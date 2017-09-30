Близько 300 тисяч одеситів можуть залишитися без тепла

Близько 300 тис. жителів центральних мікрорайонів Одеси можуть залишитися без тепла через процедуру ліквідації міської теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради, що відбулося напередодні.

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Зазначалося, що ТЕЦ не може укласти договір з НАК «Нафтогаз України» на постачання газу, оскільки роботу теплоелектроцентралі зупинено за клопотанням арбітражного керуючого.

Зокрема, в ході засідання комісії заступник директора Департаменту міського господарства Сергій Агуца повідомив, що ліквідатор ТЕЦ повідомив мерії про те, що вона не відпускатиме тепло. За словами чиновника, вирішити виниклу проблему можна лише на рівні Кабінету міністрів України.

«Це означає, що люди, які працюють на ТЕЦ, мають бути звільнені, а потужності не повинні використовуватися. Якщо це станеться, то комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» не зможе отримувати теплову енергію від ТЕЦ», - прокоментувала журналістам ситуацію директор юридичного департаменту міськради Інна Поповська.

Разом з тим, саме Одеська міськрада є однією зі сторін у судовій справі про банкрутство ТЕЦ, тому мерія має намір просити суд відкласти закінчення процесу.

Чергове засідання у цій справі призначено на 10 жовтня в господарському суді. Під час засідання міська влада має намір звернутися з клопотанням про продовження технологічного циклу ТЕЦ на 2017-2018 роки. У разі позитивного рішення суду це дасть можливість теплоелектроцентралі укласти договір з «Нафтогазом» на поставки газу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Господарський суд Одеської області ухвалив постанову про визнання ПАТ «Одеська ТЕЦ» банкрутом. Ліквідаційну процедуру підприємства було відкрито терміном на 12 місяців.

У повідомленні компанії вказувалося, що заяву про припинення емітента подав керуючий санацією Євген Лахненко. Вартість чистих активів Одеської ТЕЦ - 328 млн грн, сума зобов'язань - 710 млн.

Власником ПАТ «Одеська ТЕЦ» є держава. ТЕЦ забезпечує теплом історичну частину Одеси - центр, Слобідку, Молдаванку. Загалом - близько 300 тис. жителів міста, а також установи, організації, підприємства.