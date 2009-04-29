Тимошенко просять змінити механізм погашення заборгованості за газ

Асоціація міст України просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО переглянути постанову Кабінету міністрів №392 від 22 квітня, якою запроваджується новий механізм погашення заборгованості підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за спожитий газ.

Про це йдеться у зверненні Асоціації міст України, текст якого переданий агентству УНІАН.

У документі наголошується, що переважна більшість членів Асоціації міст України та общин негативно сприйняли прийняття даної постанови без попереднього обговорення з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями.

Асоціація оцінює цю постанову як спробу замасковано здійснити тиск на органи місцевого самоврядування з метою погашення заборгованості, яка утворилася станом на 1 квітня 2009 року через різницю в тарифах на теплову енергію, яка виробляється підприємствами житлово-комунального господарства через здійснення ними запозичень, що можуть бути оформлені простими векселями.

Асоціація відзначає, що заборгованість, яка утворилася з 1 січня по 1 квітня 2009 року через різницю в тарифах на теплову енергію, виникла з провини уряду, оскільки практично всі міські ради увійшли в опалювальний сезон 2008/2009 рр. з економічно обгрунтованими тарифами, що виключало збитковість підприємств ЖКХ, а до місцевих бюджетів на 2009 рік були закладені кошти на оплату енергоносіїв згідно з цінами, встановленими до 1 січня 2009 року.

«Підвищення ціни на газ «заднім числом» – наприкінці січня 2009 року, починаючи з 1 січня 2009 року - автоматично перевело всі підприємства, що виробляють теплову енергію, в категорію збиткових, і провина за це повністю лягає на уряд», - вказує асоціація.

Разом з тим наголошується, що вказана постанова містить ряд положень, які суперечать чинному законодавству України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розробив механізм погашення заборгованості підприємств ТКЕ за спожитий газ.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №392 від 22 квітня 2009 року, Кабмін встановив, що в 2009 році зобов`язання за кредитами, які здійснюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими радами у встановленому законодавством порядку в банках для забезпечення витрат спеціального фонду бюджету АРК, міських бюджетів на погашення заборгованості, що утворилася на 1 квітня 2009 р. через різницю в тарифах на теплову енергію, котра вироблялася, транспортувалася і постачалася населенню, що виникла у зв`язку з невідповідністю фактичній вартості теплової енергії тарифам, які затверджувалися чи узгоджувалися відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування, і надання фінансової допомоги суб`єктам ведення господарства, які виробляють теплову енергію, що споживається населенням, і їх капіталізацію, можуть бути оформлені простими векселями у разі направлення одержаних коштів суб`єктами господарювання, що виробляють теплову енергію, яка споживається населенням, для розрахунків за спожитий природний газ, одержаний від НАК “Нафтогаз України”.

Векселі видаються на суму коштів у межах заборгованості суб`єктів господарювання за спожитий природний газ, яка утворилася станом на 1 квітня 2009 р. і підтверджена відповідними актами, з терміном погашення до трьох років. Вказані розрахунки проводяться виключно через рахунки, які відкриваються учасниками в органах Державного казначейства.

Крім того, Кабмін доручив НАК “Нафтогаз України” забезпечити направлення коштів, одержаних відповідно до вказаної постанови, на сплату до загального фонду Державного бюджету податку на додану вартість під час здійснення митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України в 2009 році.