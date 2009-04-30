«Київенерго» фактично вивели з комунальної власності Києва?

Депутат фракції Блоку Віталія Кличко у Київраді Іван ПЛАЧКОВ припускає, що столична влада продала 12,7% акцій АЕК “Київенерго”, які знаходилися у комунальній власності київської громади, невідомому власнику.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції Блоку Кличка.

За словами І.ПЛАЧКОВА, про продаж пакету акцій “Київенерго”, що знаходився у комунальній власності Києва, свідчить той факт, що у списку акціонерів компанії, розміщеному на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вже не значиться “Київенергохолдинг”, в статутний капітал якого при створенні холдингу був переданий вказаний пакет акцій.

“У переліку власників 10 та більше відсотків акцій «Київенерго» немає «Київенергохолдингу». Це може означати лише одне – 12,73% акцій «Київенерго», що раніше були у комунальній власності, продані”, - відзначив депутат. За його словами, наразі це питання вивчає прокуратура Києва.

І.ПЛАЧКОВ акцентує, що на депутатські запити відносно того, чи залишаються акції “Київенерго”, “Київгазу” та “Київводоканалу” у власності “Київенергохолдингу”, “голова наглядової ради товариства, начальник Управління комунальної власності КМДА Андрій ЧУБ і голова правління товариства, депутат Київради від "Громадського активу Києва" Юрій БОНДАР відповідати відмовляються”.

Разом з тим, депутат занепокоєний ще одним, на його думку, “дивним” фактом. За даними І.ПЛАЧКОВА, у 2007 року «Київенергохолдинг» придбав 1 акцію «Київенерго» у ТОВ «ФК «Донбас» (м. Донецьк). “Звичайно, посилити свій вплив на управління «Київенерго» купівлею однієї акції не можна, однак можна відповідати на всі депутатські запити, що «Київенергохолдинг» залишається серед акціонерів “Київенерго”, - пояснив він. За словами І.ПЛАЧКОВА, купівлю акції “Київенерго” у ТОВ “ФК “Донбас” наразі також вивчає прокуратура Києва спільно з МВС.

За даними депутата, 12,73% акцій “Київенерго” у 2004 році було оцінено у більш як 77 млн. грн.

Довідка УНІАН. У 2004 році для проведення єдиної та скоординованої політики розвитку комунальної інфраструктури Києва у сфері газопостачання, постачання електричної та теплової енергії, водопостачання та водовідведення, підвищення якості комунальних послуг населенню було прийнято рішення про створення закритого акціонерного товариства «Компанія «Київенергохолдинг». Фактично «Київенергохолдинг» був створено у 2006 році і його співзасновниками виступили Київська міська рада та 2 кіпрські компанії: «Денсек ЛТД» та «Зарова ЛТД». Частка міськради у статутному капіталі товариства (61% акцій «Київенергохолдингу») була сформована за рахунок пакетів акцій «Київодоканалу» (67%), «Київгазу» (60%+1 акція) та «Київенерго» (12,73%).