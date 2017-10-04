В Україні стали менше карати за напади на журналістів

Нападників на журналістів стали рідше притягувати до відповідальності, при цьому призначені за напади покарання неспівмірні з самими злочинами. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

"Лише незначна частина справ, порушених за статтею про перешкоджання журналістській діяльності, доходить до суду. А навіть якщо суд виносить вирок – покарання для зловмисників – неспівмірне з самим злочином. Саме тому Національна спілка журналістів України вимагає більшої уваги до проблеми безкарності за злочини проти журналістів, зокрема – проведення парламентських слухань з цього питання", - йдеться у повідомленні.

Спілка розпочала проводити власний моніторинг випадків фізичної агресії щодо журналістів. І на сьогодні з початку року вже налічується близько півсотні таких випадків.

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Секретар НСЖУ Валерій Макеєв навів дані, надані Прокуратурою щодо розслідування злочинів проти журналістів. Так, у 2015 році до суду було доведено 15 справ, у 2016 році – 12, а в 2017 – лише 3.

"Це близько 7 відсотків від порушених проваджень", – прокоментував він. Та навів приклад, коли за побиття редактора однієї з газет дерев’яною битою винний отримав лише покарання у вигляді штрафу в кількасот гривень. При цьому слідство тривало 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві на журналіста напали під час зйомки репортажу.