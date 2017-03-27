У Києві на журналіста напали під час зйомки репортажу

У Києві співробітника інформагентства під час проведення відеорепортажу вдарив невідомий чоловік. Про це повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві.

Виклик про те, що на вул. Євгена Сверстюка напали на журналіста, надійшов у чергову частину столичної поліції близько 12:20. На місце події виїхали правоохоронці.

Читайте такожНа Дніпропетровщині невідомі спалили автомобіль журналіста"Правоохоронці попередньо встановили: журналіст інформаційного агентства здійснював відеорепортаж про засідання комісії в приміщенні територіального управління юстиції. Після закінчення заходу продовжував відеозйомку на вулиці. До нього підійшли невідомі, один з яких ударив представника мас-медіа", – йдеться у повідомленні.

Відомості про подію відповідним чином задокументовані. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.