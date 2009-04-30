На 8 років засуджено екс-голову райдержадміністрації

Хмельницький міжрайонний суд визнав колишнього голову Красилівської районної державної адміністрації винним у скоєнні ряду злочинів, пов’язаних з хабарництвом, і призначив йому покарання через позбавлення волі терміном на 8 років.

Про це УНІАН повідомили у департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Як зазначили правоохоронці, посадовця було затримано оперативниками Держслужби боротьби з економічною злочинністю в червні минулого року «на гарячому» - відразу після отримання ним хабара у сумі 100 тисяч гривень від двох жителів міста Красилів. Саме таку суму голова райдержадміністрації вимагав за сприяння у придбанні за заниженою вартістю майнового комплексу філії обласної фармакологічної фірми.