До Москви злітаються учасники Євробачення

Сьогодні, 2 травня, почався заїзд офіційних делегацій міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2009" до Москви.

За словами повноважного представника мера міста у Мосміськдумі, члена оргкомітету конкурсу Валерія ВИНОГРАДОВА, всього очікується дві тисячі представників офіційних делегацій, одна тисяча журналістів і три тисячі уболівальників, передає РІА «Новости».

Всі вони, повідомив В.ВИНОГРАДОВ, прибудуть до Москви 152-ма авіарейсами. Основними приймаючими аеропортами визначено "Шереметьєво" і "Домодєдово". Крім цього, за словами міського чиновника, деякі з учасників конкурсу прибудуть до столиці Росії залізницею.

Основними подіями "Євробачення" в Москві стануть два півфінали і фінал, які пройдуть 12, 14 і 16 травня відповідно. Проте багато учасників "Євробачення" прибудуть задовго до початку змагань, оскільки із 3 травня стартують репетиції конкурсантів.

Кожен артист із 42 країн, рекордної кількості учасників на "Євробаченні", проведе по дві індивідуальні репетиції тривалістю 40 хвилин у період з 3 по 10 травня - день офіційного відкриття "Євробачення-2009" у Москві.

Як повідомляв УНІАН, Україну на конкурсі представить Світлана ЛОБОДА, яка виступить 14 травня в другому півфіналі.

Росію цього року представляє також українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО.

РФ отримала право на проведення конкурсу після перемоги в ньому в травні 2008 року російського співака Діми БІЛАНА.

Спочатку на "Євробачення-2009" планували представити своїх артистів 43 країни, проте 12 березня Грузія відмовилася від участі в конкурсі.