Загроза грипу - не привід відмовлятися від свинини

Вживання свинини в їжу не становить жодної загрози зараження "новим грипом", який, в результаті мутації, надбав здатність передаватися людині від тварини. Про це заявив офіційний представник Продовольчої і сільськогосподарської організації, штаб-квартира якої знаходиться в Римі. На даний момент не немає також ніяких ознак ні в Мексиці, ні в інших місцях, що новий вірус передається між особинами свиней", - сказав представник ветеринарної служби.

Эхо Москвы