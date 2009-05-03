Грип A/H1N1 на Європу більше не поширюється?

Офіційний представник Світової організації охорони здоров`я Майкл РАЙАН заявляє, що немає даних, що свідчать про те, що новий грип A/H1N1 продовжує поширюватися за межами Північної Америки.

За інформацією Бі-Бі-Сі, М.Райан високо оцінив роботу, проведену в європейських країнах щодо профілактики поширення захворювання і заявив, що ситуація знаходиться під контролем.

Як повідомляє NEWSru, кількість тих, хто заразився новим видом грипу в Мексиці досягла 473, 19 хворих померли.

За словами міністра охорони здоров`я латиноамериканської країни Хосе Анхеля КОРДОВИ, загалом виконано 1303 вірусологічних аналізи. Захворювання, викликане вірусом A/H1N1, зареєстроване в 18 мексиканських штатах, проте більшість випадків зосереджені в столичному регіоні. Більшість померлих пацієнтів - 14 чоловік - жіночої статі, хоча заражаються вірусом чоловіки і жінки приблизно з однаковою частотою.

Як повідомив журналістам глава МВС Мексики Фернандо Гомес МОНТ, уряд рекомендував політичним партіям відкласти щонайменше до 15 травня всі масові заходи у зв`язку з кампанією до призначених на 5 липня парламентських виборів. Дата самих виборів, проте, поки що під сумнів не ставиться.

У суботу про перший випадок свинячого грипу заявили в Італії і Ірландії. Таким чином кількість країн, куди дістався вірус, зросла до 18. Як повідомляється, італієць вже видужав.

Хворий ірландець сам звернувся до лікаря з симптомами грипу і нині проходить амбулаторне лікування антивірусними препаратами в умовах домашнього карантину. Лікарі зв`язалися з усіма, з ким встиг вступити в контакт хворий після прибуття до Ірландії. Їм рекомендовано не виходити протягом тижня з дому і приймати ліки впродовж 10 днів.